Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Хищник: Планета смерти Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 2025 в Москве

Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 13 пт 14 сб 15 вс 16
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Хищник: Планета смерти»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
12:30 от 670 ₽ 14:50 от 670 ₽ 17:10 от 670 ₽ 19:30 от 750 ₽ 21:50 от 750 ₽
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Попутчики
Попутчики
2025, Россия, комедия
Наш папа - Дед Мороз!
Наш папа - Дед Мороз!
2024, Россия, комедия, драма
Эда эгоистка, Доа транжира, а Сейран — истеричка: из сотен турецких сериалов выбрала самую крутую главную героиню
Что было с Джеком после «Титаника»? Зрители уверены: он выжил, сбежал от Розы и стал героем другого фильма
Он открыл глаза — а они черные: почему Дин в «Сверхъестественном» стал демоном и как его удалось спасти
«Я думал, что не доживу»: в «Охоту за Голлумом» официально вернется главная звезда «Властелина колец» – съемки не за горами
Серсея Ланнистер стала Таргариеном: у Netflix появилась своя «Игра престолов» – с дикими прериями вместо пейзажей Вестероса
В 4 сезоне «Ведьмака» канон Йеннифэр переписали с нуля: режиссер назвала причину – теперь ее проклинают даже фанаты фэнтези
Сколько лет Вай в сериале «Аркейн»: в 1-й серии она младше, а потом происходит скачок – но у создателей есть ответ
HBO не сбавляет обороты: «Добро пожаловать в Дерри» на вершине — и другая их новинка уже в топ-10 самых популярных сериалов
Дала по клыкам Калленам: эта драма с Суинтон отобрала у «Сумерек» почетное звание лучшей истории вампирской любви
Даже в «Великолепном веке» показали честно: почему в Османской империи не отмечали дни рождения Сулеймана и Хюррем
Не те фильмы катастрофами назвали: при съемках этих картин случились ужасные трагедии (и их оставили при монтаже)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше