Так кто кого бросил на самом деле? Фанаты устроили спор о юношеском романе Рыжовой и Самохвалова из «Служебного романа»

Почему Арагорн оказался в «Гарцующем пони» именно тогда, когда хоббиты были в опасности? Если думаете, что это случайность, то сильно ошибаетесь

В ноябре сразу 3 мистических премьеры – Муцениеце в российской версии «Зачарованных» и возвращение любимых проектов

Проспал, не явился на церемонию: фильм, за который ему вручили «Оскар», Хопкинс считает «самым простым» в карьере

В Голливуде появился новый Стэнли Кубрик, и его новинка с лысой Эммой Стоун – отсылка к великой «Космической Одиссее»

«Самая драматичная сцена»: эту сцену «Великолепного века» переснимали десятки раз — а зрители поставили эпизоду всего 6,9 балла

Соединили «Викингов» и «Игру престолов»: новый сериал Amazon получил 86% на RT — тут и Нед Старк жив, цел и пока невредим

О’Коннелл, по коням! В новой «Мумии» вернутся и Фрейзер, и Вайс – для полного счастья в сиквеле не хватает только Имхотепа

Лечим «менталку» после Хэллоуина: в топ-7 самых нестрашных фильмов в истории попало аниме Миядзаки и даже «тихий шедевр» Линча

Фанаты смотрят 4 сезон «Ведьмака» и не могут поверить своим… ушам: главным минусом сериала стала вовсе не актерская игра Лиама Хемсворта