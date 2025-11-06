Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Бугония Расписание сеансов Бугония, 2025 в Москве

Расписание сеансов Бугония, 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 6 пт 7 сб 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Бугония»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
18:05 20:25 от 750 ₽ 22:45 01:05
Киноквартал
Ясенево
2D
20:00 от 490 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
18:55 от 490 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
13:15 от 500 ₽ 17:50 от 550 ₽ 20:05 от 550 ₽ 22:20 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
12:05 от 750 ₽ 17:25 от 850 ₽ 19:45 от 850 ₽ 22:05 от 850 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:05 от 900 ₽ 13:25 от 980 ₽ 15:45 от 980 ₽ 18:05 от 980 ₽ 20:25 от 980 ₽ 22:45 от 980 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
14:30 от 950 ₽ 22:05 от 1150 ₽
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Так кто кого бросил на самом деле? Фанаты устроили спор о юношеском романе Рыжовой и Самохвалова из «Служебного романа»
Почему Арагорн оказался в «Гарцующем пони» именно тогда, когда хоббиты были в опасности? Если думаете, что это случайность, то сильно ошибаетесь
В ноябре сразу 3 мистических премьеры – Муцениеце в российской версии «Зачарованных» и возвращение любимых проектов
Проспал, не явился на церемонию: фильм, за который ему вручили «Оскар», Хопкинс считает «самым простым» в карьере
В Голливуде появился новый Стэнли Кубрик, и его новинка с лысой Эммой Стоун – отсылка к великой «Космической Одиссее»
«Самая драматичная сцена»: эту сцену «Великолепного века» переснимали десятки раз — а зрители поставили эпизоду всего 6,9 балла
Соединили «Викингов» и «Игру престолов»: новый сериал Amazon получил 86% на RT — тут и Нед Старк жив, цел и пока невредим
О’Коннелл, по коням! В новой «Мумии» вернутся и Фрейзер, и Вайс – для полного счастья в сиквеле не хватает только Имхотепа
Лечим «менталку» после Хэллоуина: в топ-7 самых нестрашных фильмов в истории попало аниме Миядзаки и даже «тихий шедевр» Линча
Фанаты смотрят 4 сезон «Ведьмака» и не могут поверить своим… ушам: главным минусом сериала стала вовсе не актерская игра Лиама Хемсворта
Уже 11 лет «Интерстеллар» ругают за то, что в нем «забыли» про все страны, кроме США – и лишь внимательные зрители понимают: зря
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше