Настоящий смысл Красной свадьбы в «Игре престолов»: как Уолдер Фрей хотел получить трон без меча

Откуда в фильме «Август» у немецкого агента редкий «Браунинг»? Зрители не поверили глазам

Девушка-бомба и агент СССР покорила зрителей: стоит ли ждать Резе во втором сезоне «Человека-бензопилы»?

«Качественный тайм-киллер»: свежий детектив со звездой «Бумажного дома» получил 8.0 на IMDb – всего 8 серий, так что осилите за выходные

«Где вы откопали себе такое?»: какое имя было у Шарикова из «Собачьего сердца» — вспоминаем и рассказываем, кто надоумил героя

Чарли Ханнэм рассказал, что шокировало его в «Истории Эда Гина» больше всего — это и помогло подготовиться к роли

Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали

Новый «Барбигеймер» на подходе: легендарный мульт уложит «Майнкрафт в кино 2» на лопатки - в РФ у Момоа нет и шанса

Реальность страшнее сценария Маловичко: в 5-й серии 2-го сезона «Лихих» не показали весь ужас истории кафе «Чародейка»

«Дунк чурбан – тупой как баран»: в новом спин-оффе «Игры престолов» героя лишили главной изюминки