Киноафиша Фильмы Все о Еве Расписание сеансов Все о Еве, 1950 в Москве

Расписание сеансов Все о Еве, 1950 в Москве

вс 28
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
10:40 от 700 ₽ 19:00 от 500 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
«Это были бы "Чужие", но с динозаврами»: что хотел снять Кэмерон в «Парке Юрского периода» — и почему хорошо, что снял Спилберг
Если хочется хорошего кино: подборка новинок ноября, которые не подведут – включаешь первый, а там Камбербэтч!
Не маньяк, а марионетка брата: кто на самом деле стоял за жуткими убийствами в «Территории»
«Женщина-Халк» и «Флэш» даже рядом не стоят: лишь один супергеройский сериал получил 8,6 на IMDb — хотя Marvel вложили три копейки
Жалкие 1.5 на IMDb – не предел? 3-й сезон «Ванпанчмена» вряд ли станет лучше – у аниматоров крик души, даже «хейт не поможет»
В карьере Крачковской – десятки советский комедий и настоящий индийский фильм: в СССР на новинку «забили», в Болливуде – полюбили
«Гораздо приятней, когда женщина гладит»: только знатоки отличат фильмы Рязанова от картин других режиссеров по цитате (тест)
«Это твоя галлюцинация»: лучшую роль Смоляков сыграл далеко не в «Мосгазе» – у этого забытого сериала рейтинги выше, но фанов почти нет
ИИ нашел целых 5 западных «клонов» «Волшебного участка», но признал: каждый из них – хуже нашего сериала (даже «Сверхи»!)
Сколько сезонов у сериала «Первый отдел»: проект насчитывает почти сотню серий – но новые можно увидеть не скоро
Если бы Гай Ричи снимал в Петербурге: в топ-50 криминальных сериалов НТВ есть такой вариант — с атмосферой нулевых и бандитами
