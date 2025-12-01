100 000 000 рублей за 3 дня — абсолютный рекорд в российском прокате: у «Человека-бензопилы» невероятный успех

От второго сезона «Чужого: Земля» ждут кроссовера с Хищником: шоураннер расставил все точки над i — будет ли слияние вселенных?

Закроют историю или продолжат вселенную? Будет ли 6 сезон «Очень странных дел» — главный вопрос зимы-2025

98% на Rotten Tomatoes и 0% достоверности: ученый посмотрел нашумевший «Из многих» – нашел 2 спорных момента в сериале

От нуля до $700 млн за 11 дней: 6 фильмов стали самыми кассовыми в 2025-м – на вершине – Восток, догоняет – Запад

«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела

Быстрее «Невского», но зато с его звездой: когда выйдет 2-й сезон «Такси под прикрытием» – снимать начали еще 2 года назад

Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов»

Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь

Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент