Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Короткий фильм о любви
Расписание сеансов Короткий фильм о любви, 1988 в Москве
Расписание сеансов Короткий фильм о любви, 1988 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
сб
28
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Короткий фильм о любви»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Пионер
Кутузовская
2D, SUB
21:00
от 750 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Первая
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Счастлив, когда ты нет
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Здесь был Юра
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Фанаты Брагина могут ликовать — еще один культовый проект получит продолжение: жду не меньше «Первого отдела»
Netflix и НBO передрались из-за этого триллера о серийном убийце: его никак не могу забыть даже спустя 3 года после выхода
Куда делся Винокуров в 12 сезоне? Почему актер Сергей Барышев на самом деле ушел из сериала «Тайны следствия»
«Цепляет с первых минут»: эта дорама с рейтингом 8,3 согреет даже в самую холодную зиму — 16 серий, от которых тает сердце
За 16 серий этой дорамы прожила весь спектр эмоций — Netflix зря скрывал этот шедевр: рейтинг 8,5 не даст соврать
Не украли, а интерпретировали: 5 российских фильмов, которые оказались ремейками голливудских хитов
Сюжет даже хуже, «обнаженки» вообще ноль: только один зарубежный фильм в 2026-м собрал в России больше «Горничной»
Молчаливее ментов в российских сериалах только трупы: почему из оперов «Невском» и других детективах слова клещами не вытащить
В «Бригаде» так и не показали, почему Макс предал Сашу Белого – но эта сцена проясняет все (видео)
Терплю даже ужасный дубляж: прочно «залип» в драмеди-новинку Netflix на 8 серий о дерзком реальном ограблении
Культовое фэнтези с $1 500 000 000 в прокате – жалкий плагиат «Властелина колец»? Толкин верил в это до самой смерти
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667