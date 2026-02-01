Фанаты Брагина могут ликовать — еще один культовый проект получит продолжение: жду не меньше «Первого отдела»

Netflix и НBO передрались из-за этого триллера о серийном убийце: его никак не могу забыть даже спустя 3 года после выхода

Куда делся Винокуров в 12 сезоне? Почему актер Сергей Барышев на самом деле ушел из сериала «Тайны следствия»

«Цепляет с первых минут»: эта дорама с рейтингом 8,3 согреет даже в самую холодную зиму — 16 серий, от которых тает сердце

За 16 серий этой дорамы прожила весь спектр эмоций — Netflix зря скрывал этот шедевр: рейтинг 8,5 не даст соврать

Не украли, а интерпретировали: 5 российских фильмов, которые оказались ремейками голливудских хитов

Сюжет даже хуже, «обнаженки» вообще ноль: только один зарубежный фильм в 2026-м собрал в России больше «Горничной»

Молчаливее ментов в российских сериалах только трупы: почему из оперов «Невском» и других детективах слова клещами не вытащить

В «Бригаде» так и не показали, почему Макс предал Сашу Белого – но эта сцена проясняет все (видео)

Терплю даже ужасный дубляж: прочно «залип» в драмеди-новинку Netflix на 8 серий о дерзком реальном ограблении