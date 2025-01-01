«Тут мы столкнулись с проблемой»: как команда «Вегетации» превратила обычный лес под Москвой в радиоактивную тайгу

Нагиев возвращается, семья распадается: трейлер «Елок 12» намекнул на самую драматичную линию за всю историю франшизы (видео)

Это аниме не зря называют японским «Великолепным веком»: вот только там все наоборот — место Хюррем занял молодой наложник

Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче

«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне

Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото)

«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным)

«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн

Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту»

Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото)