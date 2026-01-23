Меню
Киноафиша
Фильмы
Я – Сергей Образцов
Расписание сеансов Я – Сергей Образцов, 2022 в Москве
27 февраля 2026
Расписание сеансов Я – Сергей Образцов, 27 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
23
ср
28
сб
31
вс
1
сб
7
пт
13
вт
17
ср
18
пт
27
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Я – Сергей Образцов»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
19:00
от 770 ₽
