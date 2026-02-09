Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Stray Kids: The dominATE Experience Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 2026 в Москве

Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 9 Завтра 10 ср 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Stray Kids: The dominATE Experience»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
16:15 от 740 ₽ 19:10 от 820 ₽ 22:05 от 820 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
19:00 от 850 ₽ 21:50 от 850 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
16:10 от 250 ₽ 19:00 от 550 ₽ 21:45 от 550 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
19:00 от 650 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
19:30 от 750 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
15:50 от 990 ₽ 18:45 от 990 ₽ 21:40 от 990 ₽
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Дарабонт взял сухую повесть Кинга и сделал из нее шедевр: и вот 5 отличий «Побега из Шоушенка» от книги
«Абсолютные мурашки» и «Я в предвкушении каждого эпизода»: «Рыцарь Семи Королевств» с 9,7 на IMDb уже обошел «Дом Дракона»
Думали, уже все видели? Тогда включите эти 3 сериала Netflix — будете распутывать клубок тайн до самого утра
3 главных трейлера с Супербоула-2026: новых «Мстителей» не дождались, зато есть Тарантино (и Спилберг!)
Все равно, что смотреть на труп любимой женщины: что Станислав Лем думал о «Солярисе» Тарковского
Не «мужчина в самом расцвете сил», а наглый вредитель: за что шведы не любят Карлсона
«Запад ахнул»: впервые эротику в СССР показали в фильме со Стриженовым – подросткам на сеансы был вход воспрещен
«Равнодушным не остался никто»: этот свежий российский фильм растопил сердца зрителей - рейтинг 8,5 полностью оправдан
Ордена выдали Фокса быстрее подельников: Говорухин проморгал или намеренно допустил ошибку в «Месте встречи»?
Аналогов этому фильму Митты нет во всем мире: снимали в 3-х странах и установили уникальный рекорд
Почему без Оракула Матрица не работала: как две программы создали стабильную систему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше