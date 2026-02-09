Меню
Фильмы
Stray Kids: The dominATE Experience
Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Сегодня
9
Завтра
10
ср
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
16:15
от 740 ₽
19:10
от 820 ₽
22:05
от 820 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
19:00
от 850 ₽
21:50
от 850 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
16:10
от 250 ₽
19:00
от 550 ₽
21:45
от 550 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
19:00
от 650 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
19:30
от 750 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
15:50
от 990 ₽
18:45
от 990 ₽
21:40
от 990 ₽
