«Дракула» Люка Бессона оживил старую легенду: кем был настоящий Влад Цепеш и почему его боялась вся Европа

Глеб Жеглов вообще не идеал: вот 5 ошибок героя легендарного «Места встречи изменить нельзя», после которых мнение о нем точно изменится

3 новинки 2025 года, которые критики «закидали помидорами» на RT, а зрителям они понравились

Любил ли Меглин Есению в «Методе» и при чем здесь мать героини? Ответ Хабенского вносит ясность

Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих

Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого

Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли

Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру

Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться

Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком