Расписание сеансов Убежище, 2026 в Москве

Расписание сеансов Убежище, 2026 в Москве

Вся информация о фильме
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:30 от 610 ₽ 13:00 от 660 ₽ 15:30 от 660 ₽ 18:00 от 770 ₽ 20:30 от 770 ₽ 23:00 от 770 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:00 от 660 ₽ 13:30 от 660 ₽ 16:00 от 660 ₽ 18:30 от 770 ₽ 21:00 от 770 ₽ 23:30 от 770 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:00 от 770 ₽ 21:30 от 770 ₽ 00:00 от 770 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
17:50 от 770 ₽ 20:20 от 770 ₽ 22:50 от 770 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
10:30 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 15:30 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 20:30 от 1100 ₽ 23:00 от 1100 ₽ 01:30 от 1100 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
10:45 от 590 ₽ 13:10 от 730 ₽ 15:35 от 730 ₽ 18:00 от 790 ₽ 20:25 от 790 ₽ 22:50 от 790 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
19:15 от 750 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
15:45 от 570 ₽ 18:10 от 670 ₽ 20:35 от 670 ₽ 23:00 от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
10:45 от 510 ₽ 13:10 от 580 ₽ 15:35 от 580 ₽ 18:00 от 610 ₽ 20:25 от 610 ₽ 22:50 от 610 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
11:00 от 2100 ₽ 13:25 от 2100 ₽ 15:50 от 2100 ₽ 18:15 от 2400 ₽ 20:40 от 2400 ₽ 23:05 от 2400 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:45 от 500 ₽ 13:10 от 560 ₽ 15:35 от 560 ₽ 18:00 от 690 ₽ 20:25 от 690 ₽ 22:50 от 690 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:45 от 540 ₽ 14:10 от 650 ₽ 16:35 от 650 ₽ 19:00 от 720 ₽ 21:25 от 720 ₽ 23:50 от 720 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:30 от 640 ₽ 12:55 от 640 ₽ 15:20 от 690 ₽ 17:45 от 740 ₽ 20:10 от 740 ₽ 22:35 от 740 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
11:45 от 590 ₽ 14:10 от 690 ₽ 16:35 от 690 ₽ 19:00 от 740 ₽ 21:25 от 740 ₽ 23:50 от 740 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
12:00 от 2500 ₽ 14:25 от 2500 ₽ 16:50 от 2500 ₽ 19:15 от 3000 ₽ 21:40 от 3000 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:55 от 550 ₽ 13:20 от 630 ₽ 15:45 от 630 ₽ 18:10 от 720 ₽ 20:35 от 720 ₽ 23:00 от 720 ₽
