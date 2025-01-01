Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Pushka в ТРЦ "Ладья" ТРЦ «Ладья»

ТРЦ «Ладья»

ТРЦ «Ладья»
Адрес
г. Москва, ул. Дубравная, д. 34/29
Метро
Митино
Показать на карте

ТРЦ «Ладья» – это современный торгово-развлекательный центр Москвы площадью более 26 тысяч квадратных метров, включающий в себя множество магазинов, детские развлекательные площадки и мультиплекс. ТРЦ «Ладья» расположен в микрорайоне Митино Москвы на улице Дубравной, в непосредственной близости от станции метро «Митино» и одной из основных транспортных магистралей района - Пятницкого шоссе.

На территории торгового центра «Ладья» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров («Бюстье», Domani, Donatto, Woolstreet, OGGI, SELA, BeFree, Ecco, Orange, «Карусель», «Твое», Savage, 5 карманов, Chester, O’Stin, Colin’s, Incity, Oggi и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома, магазин подарков и аксессуаров «Красный куб», популярные магазины детских товаров (Lego и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины парфюмерии и косметики (L Occitane, Ile de Beaute, Yves Rocher и др.), ювелирные салоны (SUNLIGHT, Pandora и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин «Читай-город», салон оптики «Очкарик», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники «Мегафон», «МТС», «ION» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники «Секундочку», салон красоты, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («СДМ-Банк», «Сбербанк» и др.), зоомагазин Cats&Dogs, аптека «36,6», «Студия маникюра Лены Лениной» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Ладья» функционируют современный многозальный кинотеатр «Люксор», продовольственный супермаркет «Перекресток», мебельные магазины, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет спортивных товаров, игровой комплекс и магазин развивающих игр «Маленький гений» и другие детские развлекательные площадки.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (итальянский ресторан «Пиаченца 218», «Джезвэ-кофейня», «Ростикс», «Сбарро», «Крошка-Картошка», «Пицца-Арт», «Восточный Базар», «Теремок», Beef House, ресторан «Il Патио / Планета Суши» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Ладья» есть 2 платные охраняемые автомобильные парковки: наземный паркинг на 133 машиномест и подземная парковка на 202 авто (стоимость парковки: первые 15 мин бесплатно, далее 100р за каждые 3 часа, для инвалидов наземная парковка бесплатная). Также на территории ТРЦ работает автомойка.

Адрес:
г. Москва, ул. Дубравная, д. 34/29

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Ладья» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Митино» (100 метров)

2. На любом общественном транспорте, идущем по Дубравной улице или Митинской улице до остановки «ст. м. Митино»

  • на автобусах № 240, 252, 267, 32, 456, 456к, 852, 930,
  • на маршрутных такси № 492к, 537к, 878

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Ладья»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Перекресток»: круглосуточно;
Ресторан «Il Патио / Планета Суши»: пн – чт, вс: 12.00 – 23.00, пт – сб: 12.00 – 00.00.

Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
