Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
Расписание сеансов кинотеатра «Мираж Синема в ТРК «Европолис»»
Расписание сеансов кинотеатра «Мираж Синема в ТРК «Европолис»»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
28 лет спустя
ужасы
2025, Великобритания / США
2D
21:35
от 640 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
13:25
от 200 ₽
16:25
от 200 ₽
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
2D
21:10
от 980 ₽
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
11:30
от 480 ₽
13:20
от 590 ₽
15:10
от 640 ₽
17:00
от 640 ₽
18:50
от 640 ₽
20:40
от 640 ₽
22:30
от 640 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста
ужасы
2025, Великобритания
2D
21:50
от 640 ₽
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
22:30
от 200 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
12:10
от 200 ₽
Как приручить дракона
боевик, приключения, семейный
2025, США
2D
12:00
от 900 ₽
12:40
от 590 ₽
16:35
от 980 ₽
17:15
от 640 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
18:25
от 640 ₽
Лило и Стич
боевик, приключения, комедия
2025, США
2D
10:40
от 420 ₽
12:50
от 590 ₽
14:25
от 980 ₽
15:00
от 640 ₽
19:20
от 640 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
19:35
от 640 ₽
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
11:40
от 480 ₽
14:15
от 590 ₽
16:50
от 640 ₽
19:25
от 640 ₽
22:00
от 640 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
20:50
от 640 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
17:10
от 640 ₽
19:05
от 980 ₽
22:20
от 980 ₽
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
10:30
от 420 ₽
13:00
от 590 ₽
15:30
от 640 ₽
18:00
от 640 ₽
20:30
от 640 ₽
23:00
от 640 ₽
Первый мститель: Другая война
приключения, фантастика, боевик
2014, США
2D
17:25
от 640 ₽
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
11:25
от 480 ₽
13:30
от 590 ₽
15:35
от 640 ₽
17:40
от 640 ₽
19:45
от 640 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
13:50
от 590 ₽
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
22:25
от 640 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:50
от 420 ₽
13:05
от 590 ₽
15:20
от 640 ₽
Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения
2014, США
2D
20:05
от 640 ₽
Супермен
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
2D
12:20
от 900 ₽
14:50
от 980 ₽
17:20
от 980 ₽
19:50
от 980 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
11:25
от 480 ₽
15:25
от 640 ₽
17:35
от 640 ₽
22:05
от 640 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
11:00
от 480 ₽
12:05
от 900 ₽
13:20
от 590 ₽
14:25
от 980 ₽
15:40
от 640 ₽
16:40
от 980 ₽
18:00
от 640 ₽
19:00
от 980 ₽
20:20
от 640 ₽
21:20
от 980 ₽
22:40
от 640 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
10:30
от 370 ₽
11:50
от 480 ₽
12:30
от 590 ₽
13:30
от 590 ₽
14:50
от 590 ₽
15:30
от 640 ₽
16:30
от 590 ₽
17:45
от 640 ₽
18:30
от 640 ₽
19:30
от 640 ₽
20:45
от 640 ₽
21:30
от 640 ₽
22:30
от 590 ₽
Чумовая пятница 2
семейный, комедия, фэнтези
2025, США
2D
10:30
от 420 ₽
15:05
от 640 ₽
19:40
от 640 ₽
21:50
от 640 ₽
