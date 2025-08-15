Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 лет спустя ужасы 2025, Великобритания / США
2D
21:35 от 640 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
13:25 от 200 ₽ 16:25 от 200 ₽
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
21:10 от 980 ₽
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
11:30 от 480 ₽ 13:20 от 590 ₽ 15:10 от 640 ₽ 17:00 от 640 ₽ 18:50 от 640 ₽ 20:40 от 640 ₽ 22:30 от 640 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста ужасы 2025, Великобритания
2D
21:50 от 640 ₽
Затерянное место ужасы, триллер 2024, США
2D
22:30 от 200 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
12:10 от 200 ₽
Как приручить дракона боевик, приключения, семейный 2025, США
2D
12:00 от 900 ₽ 12:40 от 590 ₽ 16:35 от 980 ₽ 17:15 от 640 ₽
Летние войны фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме 2009, Япония
2D
18:25 от 640 ₽
Лило и Стич боевик, приключения, комедия 2025, США
2D
10:40 от 420 ₽ 12:50 от 590 ₽ 14:25 от 980 ₽ 15:00 от 640 ₽ 19:20 от 640 ₽
Материалистка мелодрама 2025, США
2D
19:35 от 640 ₽
Мир Юрского периода: Возрождение боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
11:40 от 480 ₽ 14:15 от 590 ₽ 16:50 от 640 ₽ 19:25 от 640 ₽ 22:00 от 640 ₽
Надо снимать фильмы о любви драма 2024, Россия
2D
20:50 от 640 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
17:10 от 640 ₽ 19:05 от 980 ₽ 22:20 от 980 ₽
Орудия драма, ужасы, детектив 2025, США
2D
10:30 от 420 ₽ 13:00 от 590 ₽ 15:30 от 640 ₽ 18:00 от 640 ₽ 20:30 от 640 ₽ 23:00 от 640 ₽
Первый мститель: Другая война приключения, фантастика, боевик 2014, США
2D
17:25 от 640 ₽
Плохие парни 2 приключения, анимация, комедия 2025, Япония / США
2D
11:25 от 480 ₽ 13:30 от 590 ₽ 15:35 от 640 ₽ 17:40 от 640 ₽ 19:45 от 640 ₽
Принцесса Мононоке аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
2D
13:50 от 590 ₽
Пункт назначения: Высотка 613 ужасы 2024, Тайвань
2D
22:25 от 640 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:50 от 420 ₽ 13:05 от 590 ₽ 15:20 от 640 ₽
Стражи Галактики фантастика, боевик, приключения 2014, США
2D
20:05 от 640 ₽
Супермен боевик, приключения, фэнтези 2025, США
2D
12:20 от 900 ₽ 14:50 от 980 ₽ 17:20 от 980 ₽ 19:50 от 980 ₽
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
11:25 от 480 ₽ 15:25 от 640 ₽ 17:35 от 640 ₽ 22:05 от 640 ₽
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
11:00 от 480 ₽ 12:05 от 900 ₽ 13:20 от 590 ₽ 14:25 от 980 ₽ 15:40 от 640 ₽ 16:40 от 980 ₽ 18:00 от 640 ₽ 19:00 от 980 ₽ 20:20 от 640 ₽ 21:20 от 980 ₽ 22:40 от 640 ₽
Формула 1 спорт 2025, США
2D
10:30 от 370 ₽ 11:50 от 480 ₽ 12:30 от 590 ₽ 13:30 от 590 ₽ 14:50 от 590 ₽ 15:30 от 640 ₽ 16:30 от 590 ₽ 17:45 от 640 ₽ 18:30 от 640 ₽ 19:30 от 640 ₽ 20:45 от 640 ₽ 21:30 от 640 ₽ 22:30 от 590 ₽
Чумовая пятница 2 семейный, комедия, фэнтези 2025, США
2D
10:30 от 420 ₽ 15:05 от 640 ₽ 19:40 от 640 ₽ 21:50 от 640 ₽
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
