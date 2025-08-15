Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Синема Стар МФК KVARTAL WEST Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар МФК KVARTAL WEST»

Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар МФК KVARTAL WEST»

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:50 19:10 22:20 от 700 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
11:10 13:35
Мир Юрского периода: Возрождение боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
13:20 от 1000 ₽ 15:45 от 600 ₽ 16:15 от 1400 ₽ 19:00 от 1400 ₽ 21:50 от 1400 ₽ 23:00 от 720 ₽
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
11:20 13:00
Не одна дома 2 семейный, комедия 2025, Россия
2D
15:20 17:40
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
17:45 23:30
Плохие парни 2 приключения, анимация, комедия 2025, Япония / США
2D
10:50 от 400 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:20 11:00 12:35 15:25 16:55 20:00
Смурфики в кино мюзикл 2025, США
2D
13:45 от 420 ₽ 18:30 от 720 ₽
Супермен боевик, приключения, фэнтези 2025, США
2D
13:10 от 400 ₽ 19:20 от 700 ₽
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
20:10 21:15 22:30
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
20:30 от 720 ₽
Формула 1 спорт 2025, США
2D
16:05 от 600 ₽ 22:00 от 700 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше