Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Фильмы-ужасы в кинотеатрах Москвы
Ужасы перед сном
Носферату, симфония ужаса
ужасы, фэнтези, триллер
1922, Германия
8.0
Билеты
Суспирия
мистика, триллер, ужасы
1977, Италия
7.0
Билеты
Шоссе в никуда
мистика, ужасы, триллер, драма
1997, США / Франция
7.0
Билеты
Паранорман или как приручить зомби 3D
фэнтези, анимация, ужасы, комедия, приключения
2012, США
6.0
Билеты
Заклятие
триллер, ужасы
2013, США
7.0
Билеты
Зомби по имени Шон
ужасы, комедия
2004, Великобритания / Франция / США
7.0
Билеты
Реальные упыри
ужасы, комедия
2014, Новая Зеландия / США
7.0
Билеты
Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы
2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.0
Билеты
Субстанция
ужасы
2024, США / Франция / Великобритания
6.0
Билеты
Призрачный дом
ужасы, мистика, триллер
2021, Южная Корея
6.0
Билеты
Пила Х
криминал, драма, ужасы
2023, США
7.0
Билеты
М3ГАН 2.0
фантастика, ужасы
2025, США
6.0
Билеты
Саван
ужасы, триллер
2024, Канада / Франция
5.0
Билеты
Городские легенды: Парк кошмаров
ужасы
2024, США
4.0
Билеты
28 лет спустя
ужасы
2025, Великобритания / США
6.0
Билеты
Пункт назначения: Узы крови
ужасы
2025, США
7.0
Билеты
Дракула
мелодрама, фэнтези, ужасы
2025, Франция
6.0
Билеты
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
5.0
Билеты
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
7.0
Билеты
Верни её из мертвых
ужасы
2025, Австралия / США
7.0
Билеты
Астрал. Заклятие мёртвых
ужасы
2024, Турция
4.0
Билеты
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
ужасы, триллер
2025, США
6.0
Билеты
Сомния: Обитель кошмаров
драма, ужасы, фантастика
2024, США
8.0
Билеты
Синистер. Семейное проклятие
ужасы
2024, США
5.0
Билеты
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
7.0
Билеты
Гадкая сестра
комедия, драма, ужасы
2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
7.0
Билеты
Экзорцизм: Хроники
боевик, анимация, ужасы
2024, Южная Корея
6.0
Билеты
Хищные твари
ужасы, триллер
2025, Австралия
6.0
Билеты
Выход 8
приключения, ужасы, детектив
2025, Япония
7.0
Билеты
Заклятье. Кровь экзорциста
ужасы
2025, Великобритания
4.0
Билеты
Заклятие монахини
ужасы
2024, Новая Зеландия
4.0
Билеты
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
ужасы, триллер
2025, Индонезия
5.0
Билеты
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
4.0
Билеты
Улыбка. Новый кошмар
ужасы
2024, Канада / США
5.0
Билеты
Заклятие. Последний ритуал
ужасы
2025, Таиланд
5.0
Билеты
Пункт назначения: Смертельная игра
ужасы
2025, Новая Зеландия / Парагвай
0.0
Билеты
Астрал. Поместье ужаса
ужасы
2024, Мексика
4.0
Билеты
Другие подборки
На языке оригинала с субтитрами
93 фильма
В кино с детьми на выходных
20 фильмов
Кино прошлого века
80 фильмов
Кино с Оскаром
11 фильмов
Российское кино
59 фильмов
Театр в кино
44 фильма
Все подборки
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
