Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Российские фильмы в кинотеатрах Москвы
Российское кино
Прогулка
мелодрама, драма
2003, Россия
6.0
Мне не больно
драма, мелодрама
2006, Россия
6.0
Питер FM
комедия, мелодрама
2006, Россия
7.0
День полнолуния
драма
1998, Россия
6.0
Ширли-мырли
комедия
1995, Россия
7.0
Надо мною солнце не садится
драма, комедия
2018, Россия
7.0
Добрый человек из Сезуана
спектакль
2020, Россия
0.0
Бум-Бум, дочь рыбака
анимация, короткометражный
2013, Россия
6.0
Каникулы
комедия, драма
2023, Россия
7.0
Не хороните меня без Ивана
драма
2022, Россия
6.0
Микулай
драма, триллер
2022, Россия
6.0
TheatreHD: Норд-Ост
мюзикл
2023, Россия
0.0
Доктор Динозавров
анимация
2025, Россия
0.0
Пророк. История Александра Пушкина
драма
2025, Россия
7.0
Семейное счастье
драма
2025, Россия
7.0
Легенды наших предков
фэнтези, приключения, семейный
2025, Россия
6.0
Буратино
семейный
2026, Россия
0.0
Вниз
боевик, мелодрама, триллер
2025, Россия
0.0
Тимур и его команда
приключения
2025, Россия
0.0
Алдан
драма, исторический, военный
2024, Россия
5.0
Безумный Ангел Пиноккио Фильм Второй Спектакль
фэнтези
2024, Россия
0.0
В Арктику
документальный
2023, Россия
8.0
Женитьба Фигаро
спектакль
2023, Россия
0.0
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
7.0
Атель-матель
комедия
2025, Россия
8.0
Герои анекдотов
комедия
2025, Россия
7.0
Там, где танцуют стерхи
драма
2024, Россия
7.0
Я – Сергей Образцов
спектакль
2022, Россия
0.0
Филателия
комедия, драма
2024, Россия
7.0
Эффект Пигмалиона
балет
2023, Россия
0.0
Ровесник
драма
2024, Россия
7.0
Спящая красавица
балет
2024, Россия
0.0
Геля
комедия
2025, Россия
0.0
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
7.0
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
0.0
Вишнёвый сад
спектакль
2024, Россия
0.0
TheatreHD: Леопольдштадт
спектакль
2023, Россия
0.0
TheatreHD: Таланты и покойники
спектакль
2024, Россия
0.0
Катарина, или Дочь разбойника
балет
2024, Россия
0.0
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
7.0
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
6.0
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
7.0
Павел I
спектакль
2025, Россия
0.0
Жар-птица
драма
2025, Россия
7.0
Speed Star (Спид Стар)
спорт, приключения
2025, Россия
7.0
Турандот
спектакль
2024, Россия
0.0
Всё, что после
балет
2024, Россия
0.0
TheatreHD: Рахманинов-150: Мацуев, Спиваков
концерт
2023, Россия
0.0
Три богатыря. Ни дня без подвига 2
анимация
2025, Россия
6.0
Диодорова. Против течения
драма
2025, Россия
6.0
Театр в кино: Травиата
опера
2021, Россия
0.0
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
0.0
TheatreHD: Собачье сердце
2025, Россия
0.0
Девка-баба: Кукла-чародейка
фэнтези
2024, Россия
7.0
Лёша из Лавры. Погребающий странных
документальный
2025, Россия
0.0
Головар-3. Капкан
драма
2025, Россия
0.0
Семь дней Пётра Семёныча
драма
2025, Россия
0.0
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185
анимация
2025, Россия
0.0
Три свадьбы и один побег
комедия
2025, Россия
0.0
Другие подборки
На языке оригинала с субтитрами
93 фильма
В кино с детьми на выходных
20 фильмов
Ужасы перед сном
37 фильмов
Кино прошлого века
80 фильмов
Кино с Оскаром
11 фильмов
Театр в кино
44 фильма
Все подборки
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
