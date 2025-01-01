Меню
Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Ретро-фильмы ХХ века в кинотеатрах Москвы
Кино прошлого века
Пролетая над гнездом кукушки
драма
1975, США
8.0
Билеты
Чунгкингский экспресс
драма, мистика, криминал
1994, Гонконг
7.0
Билеты
Банда аутсайдеров
драма
1964, Франция
7.0
Билеты
Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения
1995, США / Германия / Япония
7.0
Билеты
Ночь на земле
драма, комедия
1991, США
7.0
Билеты
Ускользающая красота
драма, мелодрама
1996, Италия / Франция / Великобритания
6.0
Билеты
Шепоты и крики
драма
1972, Швеция
7.0
Билеты
Сладкая жизнь
драма, комедия
1959, Италия / Франция
8.0
Билеты
Конформист
драма
1971, Германия / Италия / Франция
7.0
Билеты
Черная кошка, белый кот
приключения, комедия
1998, Австрия / Франция / Греция / Германия / США
7.0
Билеты
Расемон
драма
1950, Япония
7.0
Билеты
Осенняя соната
мюзикл, драма
1978, Швеция / Франция / Германия
8.0
Билеты
Берлин: Симфония большого города
документальный
1927, Германия
7.0
Билеты
Семь самураев
боевик, драма, приключения
1954, Япония
8.0
Билеты
Молчание
драма
1963, Швеция
7.0
Билеты
Ненависть
драма, криминал
1995, Франция
7.0
Билеты
Александр Невский
биография, исторический, военный
1938, СССР
7.0
Билеты
Москва слезам не верит
мелодрама, комедия
1979, СССР
8.0
Билеты
Бал
исторический, мюзикл
1983, Италия / Франция / Алжир
6.0
Билеты
Навсикая из долины Ветров
фантастика, аниме , приключения, драма, анимация
1984, Япония
7.0
Билеты
Я шагаю по Москве
мелодрама, комедия
1963, СССР
8.0
Билеты
Три тополя на Плющихе
мелодрама
1967, СССР
7.0
Билеты
Небесный замок Лапута
сказка, анимация, семейный, приключения, аниме
1986, Япония
8.0
Билеты
Голос Луны
комедия, приключения, драма
1990, Италия / Франция
6.0
Билеты
Носферату, симфония ужаса
ужасы, фэнтези, триллер
1922, Германия
8.0
Билеты
Волшебник страны Оз
мюзикл, семейный, сказка, приключения
1939, США
7.0
Билеты
Горец
боевик, фэнтези
1986, Великобритания / США
7.0
Билеты
Брак по-итальянски
комедия, драма
1964, Италия / Франция
7.0
Билеты
Жестокие игры
мелодрама, драма, триллер
1999, США
7.0
Билеты
Мой сосед Тоторо
аниме , сказка, семейный, анимация
1988, Япония
8.0
Билеты
Шепот сердца
анимация, драма, мелодрама, аниме
1995, Япония
7.0
Билеты
Ведьмина служба доставки
приключения, комедия, сказка, семейный, анимация, аниме
1989, Япония
7.0
Билеты
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
8.0
Билеты
Порко Россо
аниме , приключения, комедия, мелодрама, фантастика, анимация
1992, Япония
7.0
Билеты
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
8.0
Билеты
Травиата
драма, мюзикл
1983, Италия
7.0
Билеты
Восемь с половиной
драма
1963, Италия / Франция
7.0
Билеты
Я - Куба
драма
1964, СССР / Куба
7.0
Билеты
Падшие ангелы
драма
1995, Гонконг
6.0
Билеты
Человек с киноаппаратом
документальный
1929, СССР
8.0
Билеты
Асса
исторический, мелодрама, мюзикл, драма
1987, СССР
7.0
Билеты
Бэмби
анимация, семейный, драма
1942, США
7.0
Билеты
Белоснежка и семь гномов
семейный, анимация, сказка, драма, мюзикл
1937, США
7.0
Билеты
Операция "Ы" и другие приключения Шурика
комедия
1965, СССР
8.0
Билеты
Дамбо
анимация, детский, сказка, мюзикл
1941, США
6.0
Билеты
Служебный роман
мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
Билеты
Самурай
триллер
1967, Франция / Италия
8.0
Билеты
Бассейн
драма
1968, Франция / Италия
7.0
Билеты
На ярком солнце
драма, криминал
1960, Франция / Италия
7.0
Билеты
Новая Москва
комедия
1938, СССР
6.0
Билеты
Мой друг Иван Лапшин
драма
1984, СССР
7.0
Билеты
Суспирия
мистика, триллер, ужасы
1977, Италия
7.0
Билеты
Июльский дождь
драма
1966, СССР
7.0
Билеты
Вчера, сегодня, завтра
мелодрама, комедия
1963, Франция / Италия
7.0
Билеты
Праздник
комедия, мелодрама
1938, США
7.0
Билеты
Жить
драма
1952, Япония
8.0
Билеты
Восход солнца
мелодрама, криминал, драма
1927, США
7.0
Билеты
День полнолуния
драма
1998, Россия
6.0
Билеты
Несколько дней из жизни И.И. Обломова
драма
1979, СССР
7.0
Билеты
Шоссе в никуда
мистика, ужасы, триллер, драма
1997, США / Франция
7.0
Билеты
Человек с бульвара Капуцинов
комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн
1987, СССР
7.0
Билеты
Кубанские казаки
мюзикл, комедия
1949, СССР
6.0
Билеты
Жить своей жизнью
драма
1962, Франция
8.0
Билеты
Облако-рай
комедия
1991, СССР
7.0
Билеты
Ширли-мырли
комедия
1995, Россия
7.0
Билеты
Интердевочка
драма, мелодрама
1989, Швеция / СССР
7.0
Билеты
Коммунист
драма
1957, СССР
7.0
Билеты
Плюмбум, или Опасная игра
драма
1986, СССР
7.0
Билеты
Случай с Полыниным
драма
1970, СССР
7.0
Билеты
Перед судом истории
документальный
1965, СССР
7.0
Билеты
Девушка без адреса
комедия
1957, СССР
7.0
Билеты
Лебединое озеро
балет
1967, Германия / США / Австрия
7.0
Билеты
Лермонтов
драма, биография
1986, СССР
6.0
Билеты
Замри-умри-воскресни
драма
1989, СССР
7.0
Билеты
Призрак в доспехах
анимация, аниме
1995, Япония
8.0
Билеты
Акира
анимация, аниме
1988, Япония
8.0
Билеты
Москва, любовь моя
драма, мелодрама
1974, Япония / СССР
6.0
Билеты
Иржи Килиан: Кагуя – лунная принцесса
балет
1994, Нидерланды
0.0
Билеты
TheatreHD: Дзеффирелли: Паяцы
музыка
1982, Италия
8.0
Билеты
Будь красивой и молчи
комедия, криминал
1958, Франция
5.0
Билеты
