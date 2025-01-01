Меню
Кино с Оскаром

Пролетая над гнездом кукушки
драма 1975, США
8.0
Отступники
криминал, драма, триллер 2006, США
8.0
Сладкая жизнь
драма, комедия 1959, Италия / Франция
8.0
Унесенные призраками
аниме , семейный, анимация, приключения 2001, Япония
8.0
Волшебник страны Оз
мюзикл, семейный, сказка, приключения 1939, США
7.0
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
8.0
Дамбо
анимация, детский, сказка, мюзикл 1941, США
6.0
Вчера, сегодня, завтра
мелодрама, комедия 1963, Франция / Италия
7.0
Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.0
Великая красота
комедия, драма 2013, Италия / Франция
7.0
Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия 2016, США
7.0
