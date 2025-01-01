Меню
Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Фильмы получившие Оскар в кинотеатрах Москвы
Кино с Оскаром
Пролетая над гнездом кукушки
драма
1975, США
8.0
Билеты
Отступники
криминал, драма, триллер
2006, США
8.0
Билеты
Сладкая жизнь
драма, комедия
1959, Италия / Франция
8.0
Билеты
Унесенные призраками
аниме , семейный, анимация, приключения
2001, Япония
8.0
Билеты
Волшебник страны Оз
мюзикл, семейный, сказка, приключения
1939, США
7.0
Билеты
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
8.0
Билеты
Дамбо
анимация, детский, сказка, мюзикл
1941, США
6.0
Билеты
Вчера, сегодня, завтра
мелодрама, комедия
1963, Франция / Италия
7.0
Билеты
Начало
боевик, фантастика, триллер
2010, США / Великобритания
8.0
Билеты
Великая красота
комедия, драма
2013, Италия / Франция
7.0
Билеты
Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия
2016, США
7.0
Билеты
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
