Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Фильмы в кинотеатрах Москвы на языке оригинала
На языке оригинала с субтитрами
Сладкая жизнь
драма, комедия
1959, Италия / Франция
8.0
Билеты
Best in the World
документальный, исторический
2022, Дания
7.0
Билеты
Что-то не так с Кевином
триллер, драма
2011, США / Великобритания
7.0
Билеты
TheatreHD: Эдвард Клюг. Кармина Бурана
опера
2024, Словения
0.0
Билеты
Бой 2
боевик, приключения, триллер
2025, Индия
6.0
Билеты
Эдем
триллер
2024, Австралия
7.0
Билеты
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
7.0
Билеты
Страшные сказки
фэнтези, исторический
2015, Италия / Франция / Великобритания
6.0
Билеты
Акира
анимация, аниме
1988, Япония
8.0
Билеты
По ту сторону надежды
драма, комедия
2017, Финляндия
6.0
Билеты
Брак по-итальянски
комедия, драма
1964, Италия / Франция
7.0
Билеты
Грузчик
боевик
2025, Индия
6.0
Билеты
Курентзис и Саша Вальц: Бетховен Симфония № 7
опера
2021, Греция
0.0
Билеты
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
комедия, драма, фэнтези
2023, Канада
6.0
Билеты
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
8.0
Билеты
Великая красота
комедия, драма
2013, Италия / Франция
7.0
Билеты
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
7.0
Билеты
Арена ди Верона 2019: Трубадур
спектакль
2019, Италия
0.0
Билеты
Театр в кино: Травиата
опера
2021, Россия
0.0
Билеты
Ночь на земле
драма, комедия
1991, США
7.0
Билеты
Кофе и сигареты
драма
2003, США / Япония / Италия
6.0
Билеты
Случай с фортепиано
комедия
2025, Франция
6.0
Билеты
Любовное настроение
драма, мелодрама
2000, Гонконг
7.0
Билеты
Идеальные дни
драма
2023, Германия / Япония
7.0
Билеты
Молчание
драма
1963, Швеция
7.0
Билеты
Шоссе в никуда
мистика, ужасы, триллер, драма
1997, США / Франция
7.0
Билеты
Гадкая сестра
комедия, драма, ужасы
2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
7.0
Билеты
Материалистка
мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Восемь с половиной
драма
1963, Италия / Франция
7.0
Билеты
TheatreHD: Курентзис: Идоменей
опера
2019, Австрия
0.0
Билеты
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
4.0
Билеты
Суспирия
мистика, триллер, ужасы
1977, Италия
7.0
Билеты
Жизнь Чака
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
7.0
Билеты
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
8.0
Билеты
Осенняя соната
мюзикл, драма
1978, Швеция / Франция / Германия
8.0
Билеты
Партенопа
драма, фэнтези
2024, Франция / Италия
6.0
Билеты
Антоний и Клеопатра
спектакль
2014, Великобритания
7.0
Билеты
Она сказала “Да”!
комедия, драма
2023, США
5.0
Билеты
Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения
1995, США / Германия / Япония
7.0
Билеты
Лебединое озеро
балет
1967, Германия / США / Австрия
7.0
Билеты
Globe: Юлий Цезарь
спектакль
2014, Великобритания
8.0
Билеты
TheatreHD: Дафна
спектакль
2023, Германия
0.0
Билеты
Выход 8
приключения, ужасы, детектив
2025, Япония
7.0
Билеты
Сират
драма
2025, Франция
6.0
Билеты
Девочка, покорившая время
фантастика, комедия, анимация, мелодрама, аниме
2006, Япония
7.0
Билеты
Чунгкингский экспресс
драма, мистика, криминал
1994, Гонконг
7.0
Билеты
Дом в огне
комедия, триллер, мелодрама
2024, Испания
7.0
Билеты
Надо мною солнце не садится
драма, комедия
2018, Россия
7.0
Билеты
Берлин: Симфония большого города
документальный
1927, Германия
7.0
Билеты
Восход солнца
мелодрама, криминал, драма
1927, США
7.0
Билеты
Саван
ужасы, триллер
2024, Канада / Франция
5.0
Билеты
Будь красивой и молчи
комедия, криминал
1958, Франция
5.0
Билеты
Носферату, симфония ужаса
ужасы, фэнтези, триллер
1922, Германия
8.0
Билеты
Ускользающая красота
драма, мелодрама
1996, Италия / Франция / Великобритания
6.0
Билеты
Призрак в доспехах
анимация, аниме
1995, Япония
8.0
Билеты
Вчера, сегодня, завтра
мелодрама, комедия
1963, Франция / Италия
7.0
Билеты
Травиата
драма, мюзикл
1983, Италия
7.0
Билеты
Амели
комедия, мелодрама
2001, Франция / Германия
7.0
Билеты
Шепоты и крики
драма
1972, Швеция
7.0
Билеты
Голос Луны
комедия, приключения, драма
1990, Италия / Франция
6.0
Билеты
Выживут только любовники
фантастика, триллер, драма
2013, США
7.0
Билеты
Праздник
комедия, мелодрама
1938, США
7.0
Билеты
Гонка
биография, драма, боевик, спорт
2012, США
8.0
Билеты
Пролетая над гнездом кукушки
драма
1975, США
8.0
Билеты
Рецепт счастья
комедия, драма, музыка
2025, Франция
6.0
Билеты
Зомби по имени Шон
ужасы, комедия
2004, Великобритания / Франция / США
7.0
Билеты
Джентльмены
боевик, криминал
2020, США
8.0
Билеты
Дольче!
драма, фэнтези, мюзикл
2024, Франция / Италия
6.0
Билеты
Брегенцский фестиваль: Мадам Баттерфляй
музыка, драма
2022, Австрия
0.0
Билеты
Остров проклятых
драма, мистика, триллер
2009, США
8.0
Билеты
E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря
документальный
2024, Швейцария
6.0
Билеты
Воспоминания об убийстве
мистика, триллер, драма
2003, Южная Корея
8.0
Билеты
TheatreHD: RSC: Король Лир
спектакль
2016, Великобритания
7.0
Билеты
Альфа
драма
2025, Франция / Бельгия
6.0
Билеты
Тони Эрдманн
драма, комедия
2016, Германия
7.0
Билеты
Иржи Килиан: Кагуя – лунная принцесса
балет
1994, Нидерланды
0.0
Билеты
На ярком солнце
драма, криминал
1960, Франция / Италия
7.0
Билеты
Здравствуй, грусть
драма, мелодрама
2024, Канада / Франция / Германия
5.0
Билеты
Внутри Льюина Дэвиса
мюзикл, драма
2013, США / Франция
7.0
Билеты
Speed Star (Спид Стар)
спорт, приключения
2025, Россия
7.0
Билеты
Мне не больно
драма, мелодрама
2006, Россия
6.0
Билеты
Жить своей жизнью
драма
1962, Франция
8.0
Билеты
Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия
2016, США
7.0
Билеты
Конформист
драма
1971, Германия / Италия / Франция
7.0
Билеты
Банда аутсайдеров
драма
1964, Франция
7.0
Билеты
Диодорова. Против течения
драма
2025, Россия
6.0
Билеты
Бассейн
драма
1968, Франция / Италия
7.0
Билеты
Босх: Сад сновидений
документальный
2016, Франция / Испания
6.0
Билеты
Алфавит Манджаротти
документальный
2022, Италия
0.0
Билеты
АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности
документальный
2020, Бельгия
8.0
Билеты
Ненависть
драма, криминал
1995, Франция
7.0
Билеты
2046
мелодрама, драма
2004, Китай / Франция / Германия / Гонконг
6.0
Билеты
Там, где танцуют стерхи
драма
2024, Россия
7.0
Билеты
В кино с детьми на выходных
Ужасы перед сном
Кино прошлого века
Кино с Оскаром
Российское кино
Театр в кино
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
