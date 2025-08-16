Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Summer Cinema by Kion Расписание сеансов киноклуба «Summer Cinema by Kion»

Расписание сеансов киноклуба «Summer Cinema by Kion»

Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 чт 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Ночь на земле драма, комедия 1991, США
2D
20:40 от 400 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше