Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Summer Cinema by Kion
Киноклуб Summer Cinema by Kion (Москва) на карте
Киноклуб Summer Cinema by Kion (Москва) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Summer Cinema by Kion (Москва) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
150
метров
Пространство «Люмьер-холл»
Кропоткинская / Полянка
5
150
метров
ГЭС-2 Кино
Кропоткинская / Полянка / Боровицкая / Третьяковская / Третьяковская
5
500
метров
Музей Павла и Сергея Третьяковых
Полянка / Октябрьская / Кропоткинская
5
700
метров
Третьяковская галерея
Третьяковская / Третьяковская / Полянка / Новокузнецкая
5
700
метров
Мультимедиа Арт-музей
Кропоткинская / Парк Культуры
5
700
метров
Кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи
Полянка / Третьяковская / Третьяковская / Новокузнецкая
5
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
