ТРК «Европарк» – современный многофункциональный торгово-развлекательный комплекс, расположенный на Западе Москвы в районе Крылатское. «Европарк» находится недалеко от станции метро «Крылатское» на пересечении трех магистралей – МКАД, Рублево–Успенского и Рублевского шоссе.

На территории торгово-развлекательного комплекса «Европарк» можно найти огромное количество магазинов одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов («ЦУМ Дисконт», TOM TAILOR, GLENFIELD, Massimo Dutti, Lady&Gentleman City, Lacoste, O’Stin, Ecco, Dim, Etam, Henderson, Calzedonia, Le Futur, Accessorize, ELC, DIM, Intimissimi, Uterque, SMYK, INCITY, Carlo Pazolini, Rendez-vous, Ecco, Adidas, «Весело шагать», Уютерра, и др.), аптека «36,6», зоомагазин Cats&Dogs, цветочный магазин, парикмахерская, студия маникюра, экспресс-маникюр, фотосалон, химчистка, дом быта, театральная касса, винный бутик «Шато-Шано» туристическое агентство, фирменные магазины электроники (re:Store, Samsung), магазины парфюмерии и косметики (Ile De Beaute, «Л’Этуаль», L’Occitane, The Body Shop, Рив Гош), салоны сотовой связи («Евросеть», «Связной», «Билайн», «МТС» и др.), банкоматы («Сбербанк», «Банк Авангард» и др.).

Кроме того, в ТРК «Европарк» для посетителей функционируют центр развлечений Crazy Park, деткий клуб «Жираф», супермаркет натуральных продуктов «ВкусВилл», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», двухэтажный магазин одежды Zara, гипермаркет электроники и бытовой техники Media Markt, гипермаркет товаров для дома «Уютерра» и кинотеатр сети «Сирнема стар».

Также в торгово-развлекательном комплексе работают гипермаркет «Ашан» и большая зона фудкорта, где каждый посетитель сможет найти ресторан или кафе по своему вкусу («Крошка Картошка», «Баскин Роббинс», «Теремок», «Сбарро», «Восточный базар», «Макдоналдс», «Ростик'с», «Бургер Кинг», рестораны «Кофе Хауз», «Пекинская утка», Starbuks, «Шоколадница», кафе «Руккола» и др.).

Для удобства автовладельцев на территории торгово-развлекательного комплекса имеется наземная автомобильная стоянка на 900 машиномест и подземная бесплатная парковка на 600 машиномест.

Адрес:

г. Москва, Рублевское ш., д. 62

Как добраться?

Добраться до ТРК «Европарк» можно следующим образом:

1. От станции метро «Крылатское» до остановки «ЕвроПарк»

на бесплатных автобусах

на автобусе № 376

2. От станции метро «Крылатское» до остановки «Черепково»

на автобусах № 121, 127, 129, 376, 626

на маршрутных такси № 101, 121, 150, 376, 536, 898

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРК «Европарк»: 10.00 – 22.00;

Гипермаркет «Ашан»: пн – чт: 08.30 – 23.00, пт – вс: 08.00 – 23.00;

Супермаркет натуральных продуктов «ВкусВилл»: 09.00 – 22.00;

Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 03.00;

Ресторан «Пекинская утка»: пн – пт: 11.00 – 22.00, сб, вс: 11.00 – 23.00;

Рестораны «Макдональдс» и Starbucks: 08.30 – 22.00.