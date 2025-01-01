Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Синема Стар ЕвроПарк
Кинотеатр Синема Стар ЕвроПарк (Москва) на карте
Кинотеатр Синема Стар ЕвроПарк (Москва) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Торговый центр
Кинотеатр Синема Стар ЕвроПарк (Москва) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
3.5
км
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
5
6.1
км
Каро Vegas 22
Мякинино
5
6.3
км
Каро 13 Кунцево
Кунцевская
5
6.4
км
Mori Cinema
ул. Знаменская, 5, ТРЦ «Июнь»
5
6.7
км
Формула кино на Можайке
53-й км МКАД, на пересечении Можайского шоссе и МКАД
5
7
км
Летний кинотеатр в парке Фили
Багратионовская / Филевский парк
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
