Киноафиша Москвы Кинотеатры Клуб Игоря Бутмана на Таганке Расписание сеансов киноклуба «Клуб Игоря Бутмана на Таганке»

Расписание сеансов киноклуба «Клуб Игоря Бутмана на Таганке»

Ой! Кажется, у нас нет расписания для этого кинотеатра, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!
Кинотеатры рядом
9 км
Киномир ул. Ленина, 12, центр досуга "Мир"
5
15.7 км
Каро 5 Иридиум Крюковская пл., д.1, ТРЦ «Иридиум»
5
18.9 км
Релизпарк Панфиловский просп., 6а, ТК «Панфиловский»
5
19.1 км
Культурный Центр им. Любови Орловой ул. Московская, 11
5
19.6 км
Киномакс Рига Молл 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
5
20.9 км
Синема Парк Зеленопарк 18-й км от МКАД по Ленинградскому ш., ТРЦ «Зеленопарк»
5
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
