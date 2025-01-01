Меню
Клуб Игоря Бутмана на Таганке
Расписание сеансов киноклуба «Клуб Игоря Бутмана на Таганке»
Ой!
Кажется, у нас нет расписания для этого кинотеатра, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!
Сообщить о появлении расписания
Кинотеатры рядом
9
км
Киномир
ул. Ленина, 12, центр досуга "Мир"
5
15.7
км
Каро 5 Иридиум
Крюковская пл., д.1, ТРЦ «Иридиум»
5
18.9
км
Релизпарк
Панфиловский просп., 6а, ТК «Панфиловский»
5
19.1
км
Культурный Центр им. Любови Орловой
ул. Московская, 11
5
19.6
км
Киномакс Рига Молл
5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
5
20.9
км
Синема Парк Зеленопарк
18-й км от МКАД по Ленинградскому ш., ТРЦ «Зеленопарк»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
