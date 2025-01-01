Меню
Синема Стар: расписание сеансов и цены в Москве

Москва
Синема Стар Юго-Западная Юго-западная
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:10 11:20 12:30 14:40 15:50 16:55 18:10 19:10 от 700 ₽
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
13:30 19:30 21:40
Мир Юрского периода: Возрождение боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
13:35 от 900 ₽ 16:20 от 1400 ₽ 16:50 от 700 ₽ 19:00 от 1400 ₽ 21:50 от 1500 ₽
Еще 12 фильмов
Синема Стар на Академической Академическая
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:10 11:20 12:25 13:35 14:40 16:55 18:05 19:50 от 580 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:25 19:00 22:20 23:20
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
15:50 20:20 21:25 22:40
Еще 10 фильмов
Синема Стар Ереван Плаза Тульская
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:15 12:40 15:00
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
10:30 14:45 18:50
Мир Юрского периода: Возрождение боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
10:50 от 400 ₽ 13:40 от 800 ₽ 16:30 от 1000 ₽ 19:20 от 1000 ₽ 22:10 от 1000 ₽
Еще 15 фильмов
Синема Стар Принц Плаза Теплый стан
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
10:15 12:25 14:40 16:50 19:05
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:20 11:30 12:45 13:45 15:10
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
11:20 13:20 15:20 17:30 19:30 21:40
Еще 18 фильмов
Синема Стар Дмитровка Алтуфьево
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:15 11:30 12:55 14:00 15:10 16:20 17:25 20:00 20:40
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
10:40 12:25 от 440 ₽ 13:25 16:50 от 550 ₽ 18:00
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
11:10 15:40 18:25 20:20 21:15 22:40
Еще 13 фильмов
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:20 11:00 12:35 15:25 16:55 20:00
Мир Юрского периода: Возрождение боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
13:20 от 1000 ₽ 15:45 от 600 ₽ 16:15 от 1400 ₽ 19:00 от 1400 ₽ 21:50 от 1400 ₽ 23:00 от 720 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:50 19:10 22:20 от 700 ₽
Еще 10 фильмов
Синема Стар на Ленинском Юго-западная
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:20 12:35 14:50 16:10 17:05 18:25
Мир Юрского периода: Возрождение боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
10:40 от 700 ₽ 13:35 от 1000 ₽ 16:20 от 1100 ₽ 16:45 от 500 ₽ 19:00 от 1300 ₽ 21:45 от 1300 ₽
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
12:55 15:30 19:50 22:00
Еще 14 фильмов
Синема Стар Марьина Роща Марьина роща
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:30 12:50 15:40 17:25
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
14:10 от 300 ₽ 19:20 от 550 ₽ 21:50 от 550 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:20 18:45 22:00
Еще 11 фильмов
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:30 11:20 12:45 15:00 18:10
Мир Юрского периода: Возрождение боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
13:30 от 900 ₽ 16:15 от 1200 ₽ 16:50 от 500 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 21:50 от 1200 ₽
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
13:40 19:20 21:40
Еще 9 фильмов
