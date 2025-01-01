Меню
Расписание
Синема Стар: расписание сеансов и цены в Москве
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:10
11:20
12:30
14:40
15:50
16:55
18:10
19:10
от 700 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
13:30
19:30
21:40
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
13:35
от 900 ₽
16:20
от 1400 ₽
16:50
от 700 ₽
19:00
от 1400 ₽
21:50
от 1500 ₽
Еще 12 фильмов
Синема Стар на Академической
Академическая
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:10
11:20
12:25
13:35
14:40
16:55
18:05
19:50
от 580 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
14:25
19:00
22:20
23:20
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
15:50
20:20
21:25
22:40
Еще 10 фильмов
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:15
12:40
15:00
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
10:30
14:45
18:50
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
10:50
от 400 ₽
13:40
от 800 ₽
16:30
от 1000 ₽
19:20
от 1000 ₽
22:10
от 1000 ₽
Еще 15 фильмов
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:15
12:25
14:40
16:50
19:05
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:20
11:30
12:45
13:45
15:10
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
11:20
13:20
15:20
17:30
19:30
21:40
Еще 18 фильмов
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:15
11:30
12:55
14:00
15:10
16:20
17:25
20:00
20:40
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:40
12:25
от 440 ₽
13:25
16:50
от 550 ₽
18:00
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
11:10
15:40
18:25
20:20
21:15
22:40
Еще 13 фильмов
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:20
11:00
12:35
15:25
16:55
20:00
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
13:20
от 1000 ₽
15:45
от 600 ₽
16:15
от 1400 ₽
19:00
от 1400 ₽
21:50
от 1400 ₽
23:00
от 720 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
14:50
19:10
22:20
от 700 ₽
Еще 10 фильмов
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:20
12:35
14:50
16:10
17:05
18:25
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
10:40
от 700 ₽
13:35
от 1000 ₽
16:20
от 1100 ₽
16:45
от 500 ₽
19:00
от 1300 ₽
21:45
от 1300 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
12:55
15:30
19:50
22:00
Еще 14 фильмов
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:30
12:50
15:40
17:25
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
14:10
от 300 ₽
19:20
от 550 ₽
21:50
от 550 ₽
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
14:20
18:45
22:00
Еще 11 фильмов
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:30
11:20
12:45
15:00
18:10
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
13:30
от 900 ₽
16:15
от 1200 ₽
16:50
от 500 ₽
19:00
от 1200 ₽
21:50
от 1200 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
13:40
19:20
21:40
Еще 9 фильмов
