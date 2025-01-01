Меню
Синема Стар Дмитровка
Дмитровское шоссе, 163а, ТРЦ «Рио Дмитровка», 2 этаж
г. Москва, Дмитровское шоссе, 163а, ТРЦ «Рио Дмитровка», 2 этаж
+7 (495) 988-03-33 (бронирование)
Синема Стар ЕвроПарк
Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
+7 (495) 988-03-33 (бронирование)
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
г. Москва, ул. Большая Тульская, 13, ТРЦ «Ереван Плаза», 3 этаж
8 (495) 988-03-33
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
Аминьевское шоссе, 6
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
+7 (495) 988 03 33
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 6, корпус 1, ТРЦ «Райкин Плаза»
+7 (495) 988-03-33 (бронирование)
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
г. Москва, ул. Профсоюзная, 129а, ТРЦ «Принц Плаза»
+7 (495) 988-03-33 (бронирование)
Синема Стар Румянцево
Саларьево
г. Москва, 23-й км Киевского шоссе, 8, стр. 1, ТРЦ «Рио Румянцево» («Рио на Киевском»)
+7 (495) 988-03-33 (бронирование)
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
г. Москва, просп. Вернадского, 86а, ТРЦ «Avenue Southwest»
+7 (495) 988-03-33 (бронирование)
Синема Стар в Реутове
2-ой км МКАД, внешняя сторона, ТРЦ «Шоколад», 4-ый этаж
г. Реутов, 2-ой км МКАД, внешняя сторона, ТРЦ «Шоколад», 4-ый этаж
+7 (495) 988-03-33 (бронирование)
Синема Стар на Академической
Крымская / Верхние Котлы
г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, 1, ТРЦ «Рио» на Академической
Синема Стар на Ленинском
Ленинский просп., 109, ТРЦ «Рио Ленинский проспект»
г. Москва, Ленинский просп., 109, ТРЦ «Рио Ленинский проспект»
+7 (495) 988-03-33 ( бронирование)
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
