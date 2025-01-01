ТРЦ «Ереван Плаза» – это современный многофункциональный четырехэтажный торгово-развлекательный центр, расположенный в центре столицы на одной из самых крупных магистралей столицы, непосредственно у выхода со станции метро «Тульская».



На территории торгово-развлекательного центра «Ереван Плаза» находится огромное количество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (O’STIN, Ralf Ringer, «Линзмастер», «Ригла», «Адамас», «ТВОЕ», FINN FLARE, DIVA, «Бюстье», HENDERSON, Concept Club, Caterina Leman, Climona, Rendez-vous, Республика, Baldinini, TOM TAILOR, Lauren Vidal, ECCO, Geox, Intimissimi, Calzedonia, «Пан Чемодан», Incanto, Jack Wolfskin, Alessandro Frenza, Х.О., «ЭSTET», Fabi, GamePark, Nike, lady & gentleman CITY, ОРМАТЕК, Gulliver, Fashion House, KANZLER, Samsonite, Eterna, Imaginarium, Respect, FALKE, LULU paris, «Аскона», Vitawin, Williams Et Oliver, Perfetta, Falconeri, Rieker, Tous, The Windsor Knot, TUI, THOMAS MUNZ, Belwest, Helly Hansen, Bessini, Via Borsa, Roberto Bravo, UGG, MODI, «Эстель Адони», Gerry Weber, More, Adolfo Dominguez, Fashion. Love. Story, Ivo Nikkolo, Lee & Wrangler, SATSKI Best collection T-Skirt, Tesoro, «Макухинъ», «Мир кашемира», Kiehls, PROFHAIRS, Solinger, Сamel Аctive, «Эстель Маре», VIVENDI, Carlo Pazolini, Carnaby, TJ Collection, Henderson, Hidesign, «Бюстье», «Эстель Адони», «Во имя розы», Rendez-Vous, «Мак Центр», Interview, Lady & Gentleman City, BGN, Benetton, Kanz и др.), фирменные магазины техники (re:Store, Bork, Samsung и др.), детские магазины («Детский Мир» и др.), магазины подарков («Красный Куб» и др.), Магазин мужских аксессуаров «Солдат удачи», салоны сотовой связи («Связной», «МТС», «Мегафон», «Евросеть», Yota и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль», L’Occitane, M.A.C, «Рив Гош», Lush и др.), ювелирные салоны и магазины часов («Московский ювелирный завод», Pandora, «Якутские бриллианты» и др.), аптека, мастерская по ремонту часов «Часовых дел мастер», салон оптики «Айкрафт Оптика», цветочный магазин, салон красоты, студия дизайна бровей, студия маникюра, детская парикмахерская, центр фотоуслуг, ателье-мастерская, химчистка Bianca, школа языковых курсов, туристическое агентство, банкоматы («Сбербанк», «Форабанк» и др.), денежные переводы «Юнистрим», «Упаковка подарков», центр бытовых услуг, «Мастерская №1», магазины «Конфаэль», BEAUTY BOUTIQUE, The Art Of Shaving, TOY.RU, Be mybox Mobiberry, VAPE GURU, Prisco, La Nature, Oil&Vinegar, «Сереброфф», Goldway, Opera, Salvatore Bersani, «Ноев Ковчег», «Римские каникулы», «Виза Конкард», «Ручка.ру», Togas, French Kiss, «IQTOY.Правильные игрушки», «Консул» и многое другое.



На 4 этаже торгово-развлекательного центра расположен «Мебельный гипермаркет» с множеством магазинов («Консул», «Диваны и Кресла», «8 Марта», «Новые Технологии», «Сава Мебель», Filippe Grandi и др.).



Кроме того, в ТРЦ «Ереван Плаза» функционируют многозальный мультиплекс сети «Синема Стар», продуктовый гипермаркет «Азбука Вкуса», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», супермаркеты бытовой техники и электроники (Media Markt и др.), магазины мобильной техники и аксессуаров («Белый Ветер – Цифровой», «НОУ-ХАУ», «Телефон.ру» и др.), фирменный магазин детских игрушек LEGO, магазин канцелярских товаров и товаров для офиса «Комус» и фитнес-клуб сети ALEX FITNESS.



Также в торгово-развлекательном центре для гостей функционирует большой «Ресторанный дворик», где каждый посетитель сможет выбрать кафе или ресторан быстрого питания по своему вкусу (Mcdonalds, «Теремок», KFC, «Ташир пицца», Subway, «Гриль Хаус», VanWok, «Сушитун», «Чистая линия», кафе и рестораны «Кофетун Сушитун», «Кофе Хауз», «Этаж», T.G.I. Friday’s, «Кофейная Кантата», Goodman, «Три правила», CHUBBY, People, «Барбари», «Паста Ризотто», «Хруст», спорт-бар «Торнадо» и др.).



Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Ереван Плаза» работает подземный автомобильный паркинг на 250 машиномест (режим работы: 10.00 – 22.00, стоимость: 100 руб./час) и наземная парковка на 350 машиномест, а также автокомплекс с автомойкой, мастерской по тонировке стекол и др.).



Адрес:

г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 13



Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Ереван Плаза» можно следующим образом:

1. Пешком от станций метро «Тульская» (200 метров)

2. На любом общественном транспорте, идущем по Большой Тульской улице до остановки «ст. м. Тульская»



Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Ереван Плаза»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Азбука Вкуса»: круглосуточно;

Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 02.00;

Фитнес-центр Alex Fitness: пн – пт: 07.00 – 00.00, сб – вс: 09.00 – 22.00;

Спорт-бар «Торнадо»: круглосуточно;

Ресторан «Этаж»: 10.00 – 00.00.