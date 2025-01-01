Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Синема Стар Ереван Плаза
Кинотеатр Синема Стар Ереван Плаза (Москва) на карте
Кинотеатр Синема Стар Ереван Плаза (Москва) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Торговый центр
Кинотеатр Синема Стар Ереван Плаза (Москва) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
1.1
км
Синема Парк Ривьера
ЗИЛ
5
2.4
км
Синема Стар на Академической
Крымская / Верхние Котлы
5
2.5
км
Колибри Москва
Крымская / Верхние Котлы
5
2.5
км
Пионер летний
Крымский Вал, 9, Парк Горького
5
2.6
км
Каро 6 Севастопольский
Крымская / Верхние Котлы
5
2.9
км
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая / Добрынинская / Серпуховская
5
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
