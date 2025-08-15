Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Синема Стар Ереван Плаза
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Ереван Плаза»
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Ереван Плаза»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Торговый центр
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
10:30
14:45
18:50
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
18:10
от 650 ₽
20:10
от 650 ₽
22:15
от 650 ₽
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
22:20
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
11:40
13:30
15:20
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
19:50
от 650 ₽
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
10:50
от 400 ₽
13:40
от 800 ₽
16:30
от 1000 ₽
19:20
от 1000 ₽
22:10
от 1000 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
11:30
13:45
16:00
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
16:45
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
12:30
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
20:50
23:00
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
16:20
от 600 ₽
21:30
от 650 ₽
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
17:10
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D
10:10
от 400 ₽
14:50
от 550 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:15
12:40
15:00
Супермен
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
2D
12:10
от 550 ₽
16:50
от 600 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
17:30
19:40
21:50
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
11:20
от 400 ₽
13:50
от 550 ₽
19:00
от 650 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
19:30
от 650 ₽
22:30
от 650 ₽
