ТРЦ «Bravo!» - современный четырехуровневый торгово-развлекательный центр в Москве площадью более 24 тысяч квадратных метров, включающий в себя множество магазинов, детские развлекательные площадки и мультиплекс. ТРЦ «Bravo!» расположен в Южном административном округе Москвы, в районе Братеево, в пешей доступности от станции метро «Алма-Атинская».

На территории торгового центра «Bravo!» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Intimissimi, Сalzedonia, ВAON, MILAVITSA, Милабель, Kari, O’STIN, Gloria Jeans, Zolla, Diva, Lady & Gentlamen City и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазин товаров для дома («Тескона» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (LEGO и др.), фирменные магазины техники (Redmond и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны (Pandora, 585GOLD, «Бронницкий ювелир», «ЮВЕЛИРЦЕНТР» и др.), магазин часов, туристическое агентство Coral Travel, книжный магазин, салон оптики «Айкрафт Оптика», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Связной», «Евросеть», «Телефон.ру», «МТС», «НОУ-ХАУ» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, салон красоты, «Студия маникюра Лены Лениной», центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Газпромбанк», «ВТБ 24» и др.), зоомагазин Сats&Dogs, аптека «ГОРЗДРАВ», химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Bravo!» функционируют современный многозальный кинотеатр «Центр Фильм», продовольственный гипермаркет «Лента», мебельные магазины («Много мебели» и др.), супермаркет товаров для детей «Кораблик», супермаркеты бытовой техники и электроники (DNS и др.), супермаркет спортивных товаров, супермаркет одежды «Такко Fashion», гипермаркет товаров для дома «Уютерра, фитнес-центр «ФИТНЕС ГУРУ» и детские развлекательные площадки.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов («Крошка-Картошка», Mcdonalds, Pizza Hut, mybox, BUDDY BAR, «Шоколодница» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Bravo!» есть бесплатная автомобильная парковка на 220 машиномест, а также автомойка и шиномонтаж.

Адрес:

г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 26, стр. 4

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Bravo!» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Алма-Атинская» (700 метров)

2. На любом общественном транспорте, идущем по улице Борисовские Пруды до остановок «Паромная улица» или «Ключевая улица»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Bravo!»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Лента»: круглосуточно;

Фитнес-центр «Фитнес Гуру»: круглосуточно;

Ресторан «Макдональдс»: 07.00 – 00.00;

«МакАвто»: крулосуточно.