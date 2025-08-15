Меню
Расписание сеансов кинотеатра «Pushka в ТРК «Ключевой»»

Расписание сеансов кинотеатра «Pushka в ТРК «Ключевой»»

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
20:10 от 350 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185 анимация 2025, Россия
2D
11:40 от 200 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
19:55 от 500 ₽ 22:00 от 500 ₽
Пункт назначения: Высотка 613 ужасы 2024, Тайвань
2D
22:00 от 500 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
11:15 от 380 ₽ 13:25 от 450 ₽ 15:35 от 500 ₽ 17:45 от 500 ₽
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
13:35 от 450 ₽ 18:05 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
