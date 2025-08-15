Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Pushka в ТРК «Ключевой»
Расписание сеансов кинотеатра «Pushka в ТРК «Ключевой»»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Торговый центр
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
20:10
от 350 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185
анимация
2025, Россия
2D
11:40
от 200 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
19:55
от 500 ₽
22:00
от 500 ₽
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
22:00
от 500 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
11:15
от 380 ₽
13:25
от 450 ₽
15:35
от 500 ₽
17:45
от 500 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
13:35
от 450 ₽
18:05
от 500 ₽
20:00
от 500 ₽
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
