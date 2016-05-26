Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Pushka в ТРК «Ключевой» Отзывы о кинотеатре Pushka в ТРК «Ключевой»

Отзывы о кинотеатре Pushka в ТРК «Ключевой»

Отзывы о кинотеатре Pushka в ТРК «Ключевой» Вся информация о кинотеатре
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Настя Замараева 26 мая 2016, 10:13
хороший кинотеатр с отличными ценами , часто хожу туда.
26 мая 2016, 10:13 Ответить
shikhaliyev.emin 22 октября 2021, 09:34
Оценка
Классный кинотеатр!!!👍 Бываю там, часто все нравится, зал, при входе в сам кинотеатр очень все классно обустроено!!!
22 октября 2021, 09:34 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Параглаз 3 комментария
Космик Щелковский 1 комментарий
Киномакс Солярис 8 комментариев
Дом кино 1 комментарий
Mori Cinema Кунцево 8 комментариев
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше