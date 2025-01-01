Сеть кинотеатров «Алмаз Синема» - это небольшая сеть, состоящая из пяти кинтеатров Москвы и Подмосковья.
Современное оборудование и комфортабельные кинозалы позволяют сделать качество изображения и звука высоким, а отдых гостей - особенно приятным.
Для именинников - билет в кино БЕСПЛАТНО в кинотеатрах «Алмаз Синема Алтуфьевский» на фильмы, не ограниченные меморандумом кинопрокатной компании! На фильмы с ограничением - стоимость билета для именинника и его сопровождающих ( от 4ех человек) составит на 2D формат - 200 рублей! *Акция действует только для владельцев карты КИНОДИСКОНТ. Предложение действует один раз в течение недели со дня рождения. Для подтверждения скидки необходимо предъявить карту КИНОДИСКОНТ и документ, подтверждающий личность, в кассе кинотеатра. Не суммируется с другими скидками и акциями.
Для детей до 3 лет - вход бесплатно в кинотеатре «Алмаз Синема Алтуфьевский»! *Предложение действует на фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+. Бесплатный вход одного ребенка осуществляется при покупке одного взрослого билета и без предоставления отдельного места. Может потребоваться предъявление документа, подтверждающего возраст ребенка.
Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей билеты в кино с понедельника по пятницу до 16:00 по специальным ценам: 2D – 200 рублей, 3D – 280 рублей. *Предложение не действует в праздничные и предпраздничные дни. Для покупки льготного билета требуется предоставление удостоверения/документа, подтверждающего льготу. Не действует на фильмы с ограничением по меморандуму. Во время действия акции «Улётные дни» гость имеет право выбора скидки: воспользоваться скидкой по акции «Улётный день», либо льготной скидкой.