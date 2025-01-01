Меню
Алмаз
Шаболовская
г. Москва, ул. Шаболовка, 56
+7 (495) 954-10-02 (автоинформатор)
Алмаз Синема Алтуфьевский
Владыкино
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
8 (495) 128-75-33
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
