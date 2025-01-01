Меню
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
Долгая прогулка
ужасы
2025, США
2D
14:20
от 350 ₽
17:25
от 350 ₽
21:30
от 380 ₽
23:45
от 250 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
боевик, приключения, анимация
2025, Япония
2D
15:05
от 350 ₽
19:30
от 380 ₽
22:20
от 380 ₽
Альтер
боевик, фантастика
2025, Канада
2D
15:30
от 250 ₽
19:05
от 250 ₽
Еще 13 фильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
