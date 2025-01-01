Меню
Киноград: расписание сеансов и цены в Москве

КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
Плохие парни 2 приключения, анимация, комедия 2025, Япония / США
2D
10:30 12:30 15:45 18:35
Орудия драма, ужасы, детектив 2025, США
2D
10:30 14:50 17:10 19:30 21:50
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:30 12:50 15:05 18:10
Еще 14 фильмов
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
