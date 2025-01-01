Меню
2.6
км
Светофор
Побратимов, 7, ТРЦ «Светофор»
5
3.3
км
Вики Синема
Октябрьский пр., 112, ТРЦ «Выходной»
5
3.7
км
Киномакс Жулебино
Жулебино
5
4.2
км
Октябрь
Октябрьский пр-т, д.198
5
4.3
км
Каро 10 Реутов
Носовихинское шоссе, д. 45, ТРЦ «Реутов Парк», 4 этаж
5
5.8
км
КАРО 6 Киргизия
Новогиреево
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
