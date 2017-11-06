Меню
Отзывы о кинотеатре Silver Cinema

Отзывы о кинотеатре Silver Cinema

Отзывы о кинотеатре Silver Cinema
daryapavlova1988 6 ноября 2017, 14:37
Оценка
Добрый день! Открылся рядом с домом новый кинотеатр. Цены на билеты очень радует. Цены в кинобаре так же приятные. Звук хороший, зал небольшой, удобные проходы между рядами. Но есть один огромный минус. В зале так жарко, просто ад! Невозможно сидеть, это очень напрягает. Впечатление, что вентиляции тут вообще нет ! Поэтому больше 3 не поставлю, реально очень душно.
6 ноября 2017, 14:37 Ответить
Киноафиша.инфо 7 ноября 2017, 11:17
в ответ на сообщение daryapavlova1988 от 6 ноября 2017, 14:37
Здравствуйте! Спасибо за честный отзыв.
Передадим его представителям кинотеатра, чтобы коллеги могли наладить систему климат-контроля.
7 ноября 2017, 11:17 Ответить
Юлия Александрова 25 января 2018, 16:56
Оценка
Добрый день. Ходила с друзьями. приветливый персонал. Качество картинки хорошее, звук тоже. Систему кондиционирования видимо наладили, дышать можно было свободно, кинотеатр пользуется спросом!))
25 января 2018, 16:56 Ответить
Оксана Кувшинова(Сачкова) 26 июня 2018, 12:42
Оценка
Добрый день.Были тут с друзьями, из 6 человек в кино.В марьино в кинотеатре (Фиеста Синема).За всех мы отдали 1200.Цены смешные.Выбор в баре большой , залы чистые. Всё очень понравилось.
Всем советую!))
26 июня 2018, 12:42 Ответить
Киноафиша.инфо 29 июня 2018, 15:37
в ответ на сообщение Оксана Кувшинова(Сачкова) от 26 июня 2018, 12:42
Оксана, добрый день! Спасибо за ваш отзыв :)
29 июня 2018, 15:37 Ответить
Лили Бенсент 23 мая 2019, 13:59
Оценка
Пришли с подругой в кино на "Отпетых мощенниц" в кино не попали, так как мы ходили по бонусной карте, и в прошлый поход нас обсчитали, так как билет стоял 400, а сняли с карты 800. Персонал ничего сделать не смог, мда.
23 мая 2019, 13:59 Ответить
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
