Кинотеатр Третьяковская галерея (Москва) на карте Вся информация о кинотеатре
Кинотеатры рядом
100 метров
Кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи Полянка / Третьяковская / Третьяковская / Новокузнецкая
5
550 метров
ГЭС-2 Кино Кропоткинская / Полянка / Боровицкая / Третьяковская / Третьяковская
5
700 метров
Пространство «Люмьер-холл» Кропоткинская / Полянка
5
700 метров
Пять звезд на Новокузнецкой Новокузнецкая / Третьяковская / Третьяковская
5
700 метров
Музей Павла и Сергея Третьяковых Полянка / Октябрьская / Кропоткинская
5
1.1 км
Новая Третьяковка Октябрьская / Парк Культуры / Полянка
5
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
