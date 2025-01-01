Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Музей Павла и Сергея Третьяковых Кинотеатр Музей Павла и Сергея Третьяковых (Москва) на карте

Кинотеатр Музей Павла и Сергея Третьяковых (Москва) на карте

Кинотеатр Музей Павла и Сергея Третьяковых (Москва) на карте
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
400 метров
Пространство «Люмьер-холл» Кропоткинская / Полянка
5
450 метров
Новая Третьяковка Октябрьская / Парк Культуры / Полянка
5
500 метров
Западное крыло Новой Третьяковки Октябрьская / Парк Культуры / Полянка
5
550 метров
ГЭС-2 Кино Кропоткинская / Полянка / Боровицкая / Третьяковская / Третьяковская
5
700 метров
Кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи Полянка / Третьяковская / Третьяковская / Новокузнецкая
5
700 метров
Третьяковская галерея Третьяковская / Третьяковская / Полянка / Новокузнецкая
5
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
