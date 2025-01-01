Меню
Театр на Таганке. Сцена на Факельном
Расписание сеансов кинотеатра «Театр на Таганке. Сцена на Факельном»
Расписание сеансов кинотеатра «Театр на Таганке. Сцена на Факельном»
Ой!
Кажется, у нас нет расписания для этого кинотеатра, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!
Сообщить о появлении расписания
Кинотеатры рядом
300
метров
Taganka Roof
Марксистская / Таганская / Таганская
5
1.1
км
Иллюзион
Таганская / Таганская
5
1.2
км
Победа
Крестьянская Застава / Пролетарская
5
1.3
км
Yauza
Китай-город / Чкаловская
5
1.5
км
Москино Жуковский
Чкаловская / Курская / Курская
5
1.5
км
Театр.doc
Новокузнецкая / Таганская / Третьяковская / Третьяковская / Таганская / Павелецкая
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
