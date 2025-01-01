Меню
Расписание
Мираж синема: расписание сеансов и цены в Москве
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
11:00
от 440 ₽
12:20
от 750 ₽
13:15
от 500 ₽
17:50
от 500 ₽
19:05
от 850 ₽
21:25
от 850 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
12:30
от 750 ₽
15:25
от 800 ₽
18:20
от 850 ₽
20:05
от 500 ₽
21:15
от 850 ₽
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
13:00
от 500 ₽
15:30
от 500 ₽
18:00
от 550 ₽
20:25
от 500 ₽
22:50
от 550 ₽
Еще 15 фильмов
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
11:35
от 390 ₽
13:50
от 500 ₽
14:50
от 1700 ₽
16:05
от 550 ₽
17:05
от 1700 ₽
18:20
от 550 ₽
20:35
от 500 ₽
Формула 1
спорт
2025, США
2D
11:50
от 1500 ₽
15:50
от 550 ₽
19:25
от 1700 ₽
21:00
от 550 ₽
22:20
от 1700 ₽
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
12:50
от 500 ₽
15:15
от 550 ₽
17:40
от 550 ₽
20:10
от 550 ₽
22:40
от 550 ₽
Еще 10 фильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
