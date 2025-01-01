Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Сети кинотеатров Мираж синема Расписание

Мираж синема: расписание сеансов и цены в Москве

Москва
Мираж Синема в ТРК «MARi» Марьино
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
11:00 от 440 ₽ 12:20 от 750 ₽ 13:15 от 500 ₽ 17:50 от 500 ₽ 19:05 от 850 ₽ 21:25 от 850 ₽
Формула 1 спорт 2025, США
2D
12:30 от 750 ₽ 15:25 от 800 ₽ 18:20 от 850 ₽ 20:05 от 500 ₽ 21:15 от 850 ₽
Орудия драма, ужасы, детектив 2025, США
2D
13:00 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 18:00 от 550 ₽ 20:25 от 500 ₽ 22:50 от 550 ₽
Еще 15 фильмов
Мираж Синема Отрадное Отрадное
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
11:35 от 390 ₽ 13:50 от 500 ₽ 14:50 от 1700 ₽ 16:05 от 550 ₽ 17:05 от 1700 ₽ 18:20 от 550 ₽ 20:35 от 500 ₽
Формула 1 спорт 2025, США
2D
11:50 от 1500 ₽ 15:50 от 550 ₽ 19:25 от 1700 ₽ 21:00 от 550 ₽ 22:20 от 1700 ₽
Орудия драма, ужасы, детектив 2025, США
2D
12:50 от 500 ₽ 15:15 от 550 ₽ 17:40 от 550 ₽ 20:10 от 550 ₽ 22:40 от 550 ₽
Еще 10 фильмов
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше