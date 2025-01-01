Меню
Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Самые ожидаемые фильмы в кинотеатрах Москвы
Самые ожидаемые фильмы
Аватар 3: Огонь и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
0.0
Билеты
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Три богатыря и свет клином
анимация
2025, Россия
0.0
Билеты
Девушка Миллера
комедия, драма
2024, США
6.0
Билеты
Домовенок Кузя 2
комедия, семейный, фэнтези
2026, Россия
0.0
Билеты
Мажор в Дубае
приключения, комедия
2025, Россия
0.0
Билеты
Простоквашино
приключения, семейный
2026, Россия
0.0
Билеты
Иллюзия обмана 3
криминал, триллер
2025, США
0.0
Билеты
Вниз
боевик, мелодрама, триллер
2025, Россия
0.0
Билеты
Чудо-юдо
семейный
2026, Россия
0.0
Билеты
Всеведущий читатель
боевик, приключения, драма
2025, Южная Корея
6.0
Билеты
Буратино
семейный
2026, Россия
0.0
Билеты
Горыныч
приключения, сказка
2025, Россия
0.0
Билеты
Финник 2
анимация, семейный
2025, Россия
0.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези
2026, Россия
0.0
Билеты
Иван Купала
2026, Россия
0.0
Билеты
Маша и Медведи
приключения, комедия, семейный
2025, Россия
0.0
Билеты
Алиса в стране чудес
мюзикл
2025, Россия
0.0
Билеты
Выход 8
приключения, ужасы, детектив
2025, Япония
7.0
Билеты
Дракула
мелодрама, фэнтези, ужасы
2025, Франция
6.0
Билеты
Первый на Олимпе
драма
2025, Россия
0.0
Билеты
Август
драма, исторический, военный
2025, Россия
0.0
Билеты
Ёлки 12
комедия
2025, Россия
0.0
Билеты
Литвяк
боевик, драма, исторический
2025, Россия
0.0
Билеты
