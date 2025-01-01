Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Mars Cinema Space Киноклуб Mars Cinema Space (Москва) на карте

Киноклуб Mars Cinema Space (Москва) на карте

Кинотеатр Mars Cinema Space (Москва) на карте Вся информация о кинотеатре
850 метров
Музей Виктора Васнецова Сухаревская / Проспект Мира / Цветной бульвар / Достоевская
5
900 метров
Центральный Дом работников искусств - ЦДРИ Кузнецкий Мост / Лубянка / Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Трубная / Китай-город / Чистые Пруды / Тургеневская
5
1000 метров
Формула Кино ЦДМ Кузнецкий Мост / Лубянка / Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Китай-город / Трубная / Чистые Пруды / Тургеневская
5
1.4 км
Москва Театральная / Охотный Ряд / Площадь Революции / Кузнецкий Мост / Лубянка / Библиотека им. Ленина / Александровский Сад / Боровицкая / Чеховская
5
1.5 км
Музей Аполлинария Васнецова Красные ворота / Сретенский бульвар / Чистые Пруды / Тургеневская / Курская / Курская
5
1.6 км
Кинозал ГУМа Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Лубянка / Китай-город / Кузнецкий Мост / Библиотека им. Ленина / Александровский Сад / Боровицкая
5
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
