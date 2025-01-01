Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Mars Cinema Space Расписание сеансов киноклуба «Mars Cinema Space»

Расписание сеансов киноклуба «Mars Cinema Space»

Ой! Кажется, у нас нет расписания для этого кинотеатра, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!
Кинотеатры рядом
850 метров
Музей Виктора Васнецова Сухаревская / Проспект Мира / Цветной бульвар / Достоевская
5
900 метров
Центральный Дом работников искусств - ЦДРИ Кузнецкий Мост / Лубянка / Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Трубная / Китай-город / Чистые Пруды / Тургеневская
5
1000 метров
Формула Кино ЦДМ Кузнецкий Мост / Лубянка / Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Китай-город / Трубная / Чистые Пруды / Тургеневская
5
1.4 км
Москва Театральная / Охотный Ряд / Площадь Революции / Кузнецкий Мост / Лубянка / Библиотека им. Ленина / Александровский Сад / Боровицкая / Чеховская
5
1.5 км
Музей Аполлинария Васнецова Красные ворота / Сретенский бульвар / Чистые Пруды / Тургеневская / Курская / Курская
5
1.6 км
Кинозал ГУМа Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Лубянка / Китай-город / Кузнецкий Мост / Библиотека им. Ленина / Александровский Сад / Боровицкая
5
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше