Кинотеатр ДК «Рассвет» (Москва) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
700 метров
Центр «Зотов» Улица 1905 года
5
1.1 км
Foster Cinema Рочдельская, 15, стр 17/18
5
1.5 км
Дом кино Маяковская / Белорусская
5
1.8 км
Каро 11 Октябрь Смоленская / Арбатская / Баррикадная
5
2 км
Пять звезд на Смоленской Смоленская
5
2.2 км
Friends Hall NewTone Арбатская / Александровский Сад / Боровицкая / Библиотека им. Ленина
5
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
