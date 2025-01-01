Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Каро 5 Марс Кинотеатр Каро 5 Марс (Москва) на карте

Кинотеатр Каро 5 Марс (Москва) на карте

Кинотеатр Каро 5 Марс (Москва) на карте Вся информация о кинотеатре
1.1 км
Мир Алтуфьевское шоссе, 70, корп.1, ТДЦ Маркос Молл
5
2.1 км
Мираж Синема Отрадное Отрадное
5
2.5 км
Каро 6 Будапешт Лескова, 14
5
2.8 км
Киномакс XL Селигерская
5
2.9 км
Алмаз Синема Алтуфьевский Владыкино / Окружная
5
3 км
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
5
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
