Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Музей Виктора Васнецова
Расписание сеансов кинотеатра «Музей Виктора Васнецова»
Расписание сеансов кинотеатра «Музей Виктора Васнецова»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Ой!
Кажется, у нас нет расписания для этого кинотеатра, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!
Сообщить о появлении расписания
Кинотеатры рядом
1.6
км
Мир Искусства
Новослободская / Менделеевская / Маяковская
5
1.8
км
Центральный Дом работников искусств - ЦДРИ
Кузнецкий Мост / Лубянка / Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Трубная / Китай-город / Чистые Пруды / Тургеневская
5
1.8
км
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост / Лубянка / Площадь Революции / Театральная / Охотный Ряд / Китай-город / Трубная / Чистые Пруды / Тургеневская
5
1.8
км
Еврейский музей
Марьина роща
5
2
км
Музей Аполлинария Васнецова
Красные ворота / Сретенский бульвар / Чистые Пруды / Тургеневская / Курская / Курская
5
2.2
км
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
