Расписание сеансов кинотеатра «Театр.doc»

Ой! Кажется, у нас нет расписания для этого кинотеатра, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!
Кинотеатры рядом
600 метров
Пять звезд на Павелецкой Павелецкая / Добрынинская / Серпуховская
5
950 метров
Пять звезд на Новокузнецкой Новокузнецкая / Третьяковская / Третьяковская
5
1.1 км
Иллюзион Таганская / Таганская
5
1.2 км
Taganka Roof Марксистская / Таганская / Таганская
5
1.2 км
Кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи Полянка / Третьяковская / Третьяковская / Новокузнецкая
5
1.3 км
Третьяковская галерея Третьяковская / Третьяковская / Полянка / Новокузнецкая
5
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
