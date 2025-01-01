Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Сети кинотеатров 5 звезд На карте

Сеть 5 звезд на карте в городе Москва

Москва
Пять звезд
пл. Ленина, 2а
г. Щелково, пл. Ленина, 2а
+7 (496) 566-65-66 (бронирование)
Пять звезд Бирюлево
ул. Бирюлевская, 17
г. Москва, ул. Бирюлевская, 17
+7 (495) 916-91-69 (бронирование)
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая / Третьяковская / Третьяковская
г. Москва, Б.Овчинниковский переулок, 16
8 495 5102888
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая / Добрынинская / Серпуховская
г. Москва, ул. Бахрушина, 25
8  (495) 9169055 (доб.760)
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
Москва, Смоленская площадь, 5, ТРЦ "Смоленский пассаж 2"
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
